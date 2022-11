Euronext L’accord mer Noire renouvelé, les céréales creusent leurs pertes

Les cours du blé et du maïs reculent vivement après l’annonce d’un renouvellement du corridor sécurisé en mer Noire.

Les prix du blé retombaient à leur plus bas niveau depuis la fin août sur Euronext à la mi-séance, tandis que le maïs retrouvait ses planchers de la mi-juillet. Les Nations Unies ont en effet confirmé le renouvellement très attendu du corridor sécurisé en mer Noire pour 120 jours. Cet accord va permettre le maintien des exportations ukrainiennes de produits agricoles.

Les origines européennes continuent par ailleurs d’accuser leur manque de compétitivité à l’international. L’Égypte a d’ailleurs acheté près de 300 kt de blé russe via des négociations privées, à 362 $/t C&F. Les averses en Australie continuent toutefois de dégrader les qualités des cultures et suscitent de plus en plus d’inquiétudes.

Peu avant 13h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 baissait de 1 €/t, à 318,75 €/t, tandis que le contrat mars 2023 se contractait de 2,50 €/t, à 315,75 €/t. Le maïs Euronext à livraison mars 2023 se dégradait de 3,50 €/t, à 304,0 €/t, le terme juin 2023 s'enfonçait de 4,25 €/t, à 304,50 €/t.

