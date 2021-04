Pommes de terre L’année noire se confirme pour les exportations françaises

Delphine Jeanne Terre-net Média

La crise sanitaire et les mesures qui y sont liées ont fortement pesé sur les exportations de pommes de terre de conservation françaises. La fermeture de la restauration hors domicile et la limitation des déplacements ont retreint les envois vers l’Europe, et les ventes étaient ainsi en recul de 11 % sur un an en février 2021.

Une campagne 2020/2021 « marquée d’une pierre noire », c’est ce que constate le Comité interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT), dans son dernier bilan du commerce extérieur français. La baisse des exportations de pommes de terre de conservation, amorcée depuis plusieurs mois, s’est confirmée en février avec 191 000 tonnes, 15 000 tonnes de moins comparé à la moyenne des trois dernières années, et une baisse de - 11 % par rapport à l’année précédente. À lire >> Pommes de terre : le recul des exportations se confirme Le constat est également négatif au niveau de la valeur, avec un recul de 30 % sur les ventes (39 millions d’euros), et un prix de vente moyen de 204 €/t toutes destinations et toutes gammes de produits, indique le CNIPT. Volumes en baisse sur la majorité des destinations La Belgique a renforcé ses achats français de + 21 % en février, pour un volume total de 52 777 t, « principalement avec des volumes engagés contractuellement pour alimenter ses usines », note le CNIPT. Avec 17 593 tonnes, les exportations vers le Portugal sont également en hausse (+ 9 %). En revanche, toutes les autres destinations sont en baisse par rapport à février 2020 : - 6,7 % vers l’Espagne (63 841 t), - 22 % vers l’Italie (26 208 t), - 27 % vers l’Allemagne (6 170 t), - 93 % vers le Royaume-Uni (226 t), - 51 % vers l’Europe de l’Est (12 136 t) et - 71 % (277 t) vers la péninsule Arabique. Lire aussi >> Pommes de terre de conservation : les exportations au plus bas depuis cinq ans en décembre

