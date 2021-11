L'info marché du jour L'Arabie saoudite achète 1,27 Mt de blé

Le Sago, l’agence d’État d’achat de céréales en Arabie saoudite, a annoncé le 1er novembre avoir acheté près de 1,27 million de tonnes (Mt) de blé à 12,5 % de protéines pour livraison de janvier à avril 2022, au prix moyen de 377,54 $/t.

C’est « près du double du volume attendu », souligne Agritel dans sa note quotidienne du 2 novembre : jeudi 28 octobre, le Sago avait lancé un appel d’offres pour 655 000 tonnes de blé meunier.

