L'info marché du jour L'Azerbaïdjan va fournir du carburant aux agriculteurs ukrainiens

L’Azerbaïdjan va fournir du carburant à l’Ukraine pour sa campagne de semis, a annoncé le président ukrainien le 28 mars sur son compte Twitter après une discussion téléphonique avec son homologue Ilham Aliyev.

Held talks with President of Azerbaijan @azpresident. Informed about new strikes at the civilian population. The urgent necessity for green corridors was discussed. Thanked for the humanitarian aid and readiness to provide fuel for sowing.