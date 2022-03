L'info marché du jour L'Ukraine s'attend à semer deux fois moins de cultures de printemps que prévu

La surface semée en Ukraine en céréales de printemps pourrait être divisée par deux. C’est ce que Roman Leshchenko, alors ministre ukrainien de l’agriculture (il a présenté sa démission ce mercredi) a indiqué le 22 mars à l’agence Reuters.

Il est intervenu ce même jour en vidéo devant la commission de l’agriculture du Parlement européen, expliquant que les agriculteurs ukrainiens commençaient ces jours-ci les travaux de semis, au péril de leur vie.

Ukraine’s Ministry of Ag report farmers in Odesa region have started sowing spring crops, and as of March 22, they had planted 30KHA of spring barley out of the planned 750KHA.



In Mykolayiv region, the Ministry report winter crops are being fertilised and peas are being sown. pic.twitter.com/GL6gfPgyRQ