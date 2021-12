L'info marché du jour L’Ukraine envisage de ralentir ses exports de blé

L'Ukraine pourrait décider de freiner ses exportations de blé meunier lors de la deuxième partie de la campagne de commercialisation 2021/22, ce qui réduirait encore l’offre mondiale.

« L’Ukraine envisagerait d’imposer une restriction à l’export sur le premier semestre 2022 » en blé meunier, a relevé Marius Garrigue sur Terre-net le 22 décembre.

De fait, l’agence Reuters indique que le pays pourrait décider mi-janvier de limiter à 4 millions de tonnes (Mt) les exportations jusque juin, dans le but de « protéger l’approvisionnement intérieur et empêcher la hausse des prix ».

Le quota actuel est fixé à 25,3 Mt pour l’ensemble de la campagne de commercialisation 2021/22, tous blés confondus.

Selon le cabinet Agritel, ce sont les meuniers ukrainiens qui demandent une limitation des exports, car une pénurie de blé meunier pourrait fortement affecter la farine et les produits à base de farine dans le pays. Les producteurs de grains, eux, s’y opposent.

D’après le ministère de l’agriculture ukrainien, les exportations de blé ont augmenté de plus de 26 % entre le 1er juillet et le 20 décembre par rapport à la même période l’an dernier, et atteignent aujourd’hui 15,4 Mt.

La récolte de blé ukrainien a battu des records en 2021, atteignant selon les sources entre 31 et 33 Mt contre 25,4 Mt l’an dernier.

Votre info marché du jour prendra quelques jours de congés à partir de Noël, et sera de retour en janvier ! En attendant, vous pouvez vérifier vos connaissances agricoles sur l'année 2021 grâce à notre quiz interactif. Et pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net