L'info marché du jour La baisse des prix du blé stimule l'activité internationnale

La récente contraction des prix mondiaux du blé pousse de nombreux importateurs à passer aux achats, et les tender s’accumulent.

Les achats pour la nouvelle récolte s'accumulent. (©Terre-net Média) La récente baisse des prix du blé motive de nombreux importateurs à couvrir leurs besoins rapidement et les affaires se succèdent à l’international.L’achat le plus notable est celui de l’Égypte, qui a contractualisé 240 000 t de blé meunier. Une fois de plus, aucune offre française n’a été proposée et seules les origines mer Noire ont été retenues, avec 120 000 t de blé russe, 60 000 t de blé roumain et 60 000 t de blé ukrainien. À 206,7 $/t Fob, le prix moyen traité est en hausse de 9 $/t par rapport à l’an dernier à la même période.?? GASC bought 240,000 mtBLACK SEA WHEAT ?? 120,000 mt Russia ???? 60,000 mt Ukraine ???? 60,000 mt Romania ???? ?? @ameropabs Bravo Seb: proof that there is milling wheat ?? in Romania, ???? despite some trolling suggesting otherwise! https://t.co/rgGDyAC9Ch pic.twitter.com/NNAXq4z9PZ— SWITHUN STILL (@RussianGrainTra) June 18, 2020La Tunisie a également été active, avec un achat de 159 0...