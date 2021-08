L'info marché du jour La demande mondiale s'intensifie

La demande mondiale est bien présente et contribue ces jours-ci à tendre les marchés.

Les acheteurs sont aux affaires ces jours-ci, multipliant les appels d’offre pour couvrir leurs besoins en grains et oléagineux. La Tunisie, notamment, a lancé un appel d’offre pour 100 000 tonnes de blé meunier et 100 000 tonnes d’orge fourragère, chargement août-septembre.

Hier, les États-Unis ont quant à eux vendu 300 000 tonnes de soja à une destination non communiquée, confirmait hier le département américain de l’Agriculture.

Exporters announce sale of 300,000 mts of #soybeans to an unknown destination for 2021/22. #oatt #grow21 pic.twitter.com/3iBw1mtOfJ — Midwest Market Sol (@MidwestMarkets) August 5, 2021

« Une reprise des chargements d’orge vers la Chine est rapportée dans les ports français », ajoute Marius Garrigue sur Terre-net, et les fabricants d’aliments du bétail français et nord-européens « cherchent à couvrir leurs besoins après une fin de campagne 2020 plutôt discrète en matière d’affaires. »

Cette intensification de la demande contribue à relancer les cours à la hausse : sur les marchés européen et américain, ils étaient hier et ce matin dans le vert en blé, maïs, orge, colza et soja.

