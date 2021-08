L'info marché du jour La flambée du variant Delta en Asie inquiète les marchés

Ces derniers jours, le variant Delta de la Covid-19 prend énormément d’essor en Asie. Sa contagiosité plus forte et son temps d'incubation plus court que les autres formes du virus mènent à des regains rapides de contaminations.

Avec 3 709 nouvelles infections relevées hier à Tokyo en 24 heures et 7 décès, une forte hausse par rapport à la semaine dernière, le gouvernement japonais a ainsi prolongé l’état d’urgence jusqu’au 31 août. La Thaïlande, touchée par une troisième vague épidémique violente, a choisi de restreindre fortement les déplacements et les activités touristiques sur son territoire.

#Thailand reports 17,970 new confirmed coronavirus cases – 17 percent more than one week ago. At least 178 people died from Covid-19.



The government has decided to extend the lockdown in Bangkok and other provinces for at least two more weeks. pic.twitter.com/clZ3D8oES4