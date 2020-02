L'info marché du jour La grippe aviaire vient challenger le coronavirus en Chine

Alors que le coronavirus continue de se propager et entraîne un ralentissement de l'économie chinoise, ce qui pèse sur les cours des produits agricoles, les autorités ont signalé ce week-end une nouvelle épidémie de grippe aviaire dans le pays.

Le bilan humain du coronavirus en Chine continentale est désormais plus lourd que celui du Sras, malgré son taux de mortalité nettement inférieur : entre 2 % et 3% pour le coronavirus contre près de 10 % pour le Sras. (©Pixabay) Le coronavirus continue de se propager et le bilan humain dépasse celui de l’épidémie du Sras en 2002-2003, qui avait fait 349 morts en Chine continentale. C’est désormais plus de 17 485 personnes qui ont été contaminées par le virus chinois et 362 qui en sont mortes. Une carte interactive permet de suivre la propagation du virus en temps réel. À ne pas manquer : Quel sera l’impact du coronavirus sur le commerce des produits agricoles ?Le virus a entrainé un ralentissement de l’économie chinoise, du fait d’une baisse de la consommation. Or, l’empire du milieu génère près des deux tiers de la croissance du PIB mondial. Un ralentissement de sa croissance pourrait avoir de graves conséquences sur l’économie mondiale. Les effets se ressentent sur les marchés financ...