L'info marché du jour La hausse annoncée de la production de pétrole provoque une chute des cours

Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés sont parvenus à un accord pour augmenter progressivement leur production, ce qui a mené à une forte chute des cours de l’or noir.

Les cours du pétrole ont lourdement chuté hier, accusant leur repli le plus important depuis la mi-mars. Les prix des barils de Brent et de WTI, les deux pétroles de référence, étaient respectivement en baisse de 5,5 % et 6,2 % vers 16h30.

Cette dégringolade fait suite à un accord trouvé dimanche par l’Opep+, l’organisation des pays exportateurs d’or noir et ses alliés. Après un fort ralentissement pendant la crise de la Covid pour soutenir les cours, ils ont convenu d’augmenter leur production de 3,7 %, portant leur volume total de référence à 45,48 millions de barils par jour.

Cette chute du pétrole a « plombé le marché des biocarburants », explique Marius Garrigue sur terre-net, citant le décrochage de l’huile de soja US et du colza européen.

