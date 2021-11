Chicago La hausse du dollar fait baisser blé, maïs et soja

• AFP

Les contrats sur le blé, le maïs et le soja ont terminé en recul jeudi à Chicago, affectés par la vive hausse du dollar au lendemain des annonces de la Fed, dans un contexte d'inflation et de hausse des matières premières.

« Le Dollar Index a joliment grimpé aujourd'hui et ces produits agricoles sont sensibles à l'évolution du dollar », a indiqué Jason Britt, du courtier Central State Commodities.

Un billet vert plus fort renchérit le prix des exportations américaines et pèse généralement sur les cours.

Après la confirmation par la Banque centrale américaine mercredi de la réduction progressive de son soutien monétaire, l'indice qui compare le dollar à un panier d'autres monnaies grimpait, vers 18h30 GMT, de 0,54 % à 94,36 points, un plus haut en trois semaines.

Dans un contexte de prix élevés, « portés par le discours inflationniste, la hausse du pétrole, vous avez d'importants flux d'investissements qui vont et viennent » sur le marché des matières premières, indiquait l'analyste pour expliquer la volatilité du jour également motivée par des prises de profits.

En début de semaine, le principal contrat sur le boisseau de blé avait atteint un plus haut en neuf ans, frôlant les 8 dollars. Depuis mi-octobre, le blé a gagné 12 %. Et depuis début juillet, il a progressé de quasiment un tiers de sa valeur (+ 32%). La séance du jour « est juste un accroc dans la montée et cela ne devrait surprendre personne », a ajouté l'expert.

Les opérateurs guettent aussi le rapport mensuel Wasde du ministère américain de l'Agriculture (USDA). Toujours très attendu, le document, qui sera publié mardi 9 novembre, donne des prévisions de stocks et de production pour les principales matières premières agricoles.

« Les choses vont rester très agitées, jusqu'à ce qu'on ait les chiffres du rapport », a noté M. Britt, qui s'attend à l'annonce d'une légère hausse des rendements pour le soja et le maïs. Cela pourrait momentanément orienter les cours à la baisse, mais la demande et les exportations solides pour le soja et les marges alléchantes sur l'éthanol pour le maïs devraient continuer à soutenir les prix.

Un climat favorable aux plantations qui s'effectuaient sur un rythme rapide au Brésil a aussi pesé sur le soja.

Pour le blé, le rapport Wasde devrait encore confirmer que l'offre de la dernière récolte est particulièrement juste par rapport à la demande, estime l'analyste.

Selon lui, cette tendance à la hausse des prix, dans le sillage de l'inflation, « ne peut s'évaporer du jour au lendemain ».

Mais à plus long terme, « l'argent étant le meilleur des fertilisants », du blé plus cher va encourager les agriculteurs à en produire, ce qui gonflera alors l'offre « et règlera le problème » de la hausse des prix, affirme encore le courtier de Central State Commodities.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre a cédé 0,92 % à 7,7375 dollars, contre 7,8100 dollars mercredi.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a lâché 0,84 % à 5,5925 dollars, contre 5,6400 dollars à la clôture précédente.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier a abandonné 1,72 % à 12,2275 dollars, contre 12,4425 dollars mercredi.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net