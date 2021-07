L'info marché du jour La météo obscurcit la moisson

Les récoltes avancent tant bien que mal en France au regard de la météo pluvieuse qui marque ce début de moisson.

En France, la moisson continue bon an mal an, compte-tenu des conditions météo peu favorables. Les pluies continuent de perturber les chantiers de récolte ces jours-ci, occasionnant des retards et des craintes sur la qualité des grains, en particulier en céréales d’hiver.

« Ce mardi, la dépression relative continuera d'onduler sur la France, engendrant un temps de plus en plus perturbé, instable et souvent pluvieux. », peut-on lire sur Terre-net. Les cumuls de pluie attendus approchent en moyenne les 10 à 20 litres par mètre carré, « mais parfois les 30 à 60 litres ».

La dépression devrait migrer vers l’Allemagne demain, et côté français le beau temps pourrait commencer à s’installer en fin de semaine, grâce à la remontée de l’anticyclone des Açores. L’occasion de donner à la moisson un coup d’accélérateur !

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

