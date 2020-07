L'info marché du jour La moisson a démarré en Allemagne et les prévisions s’améliorent

Alors que les travaux de récolte ont démarré en Allemagne, comme dans une large partie des pays européens, la DRV vient d’augmenter ses prévisions pour la récolte de blé nationale.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

La production de blé allemande est attendue à 22,4 Mt en 2020, selon la DRV. (©@MaryCKenn)L’association des coopératives allemandes (Deutscher Raiffeisenverband - DRV) a augmenté son estimation pour la production de blé 2020 du pays. Après avoir souffert de la sécheresse, l’arrivée de précipitations ces dernières semaines a été bénéfique aux cultures et a permis d’améliorer les potentiels de rendements.Comme la France et dans le sud de l'Europe, les précipitations ont été bien plus faibles que la normale en Allemagne au cours des 30 derniers jours. (©Pixabay)La récolte de blé du second plus grand producteur de blé d'Europe est donc attendue à 22,4 Mt, en hausse de 1 % (+ 200 000 t) depuis l’estimation précédente datant du mois de juin. Mais cela représente une baisse de près de 2,6 % par rapport à l’an dernier, où la production était de 23 Mt. Malgré cette révision à la hausse, un tel niveau constituerait la seconde plus faible production allemande de ces dix dernières années, après le...