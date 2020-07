L'info marché du jour Les perspectives de production de blé continuent de se réduire en Russie

À mesure que les travaux de récolte progressent en Russie, les analystes se montrent se montrent un peu moins optimistes sur le niveau de production de blé du pays.

Les récoltes progressent à bon rythme dans l'hémisphère Nord. (©@BertrandChevali) La production de blé russe n'en finit plus d'être revue à la baisse. Nouvelle semaine semble rimer avec nouvelle coupe de production pour les analystes.Le cabinet Ikar a de nouveau abaissé de 1,5 Mt ses attentes pour la récolte russe, à 76,5 Mt, s'alignant sur les nouvelles prévisions du ministère américain de l'agriculture (USDA). SovEcon, l'un des principaux cabinets de conseil en agriculture de Russie, a lui aussi déclaré réduire ses prévisions, à 79,7 Mt contre 80,8 Mt précédemment, en raison des faibles rendements dans les régions du Sud de la Russie.À lire : Des analystes réduisent leurs prévisions de production de blé en RussieLa semaine dernière déjà, les analystes avaient réduit leurs perspectives : SovEcon annonçait une production à 80,8 Mt contre 82,7 Mt estimé plus tôt, et Ikar diminuait une première fois de 1,5 Mt sa prévision, à 78 Mt.En fin de semaine, outre le fait de réduire les productio...