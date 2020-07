L'info marché du jour Des analystes réduisent leurs prévisions de production de blé en Russie

La récolte est en cours aux États-Unis, en mer Noire ainsi qu’en Europe, et les opérateurs ont les yeux rivés sur les cartes météo et l’évolution des perspectives de production, notamment en Russie. Plusieurs analystes ont réduit leurs prévisions.

La récolte de blé russe 2020 est attendue à son second plus haut niveau historique. (©Terre-net Média)D'après les données du ministère de l'agriculture russe communiquées mercredi, les agriculteurs du pays ont récolté 9,4 Mt de blé sur 2,9 Mha au 7 juillet, avec un rendement moyen de 3,23 t/ha. Mais les perspectives de production globales pour la campagne 2020/21 sont mitigées. Plusieurs analystes ont revu à la baisse leurs prévisions de production de blé.En début de semaine, SovEcon, un cabinet d’analyse particulièrement optimiste pour la récolte russe 2020, a réduit ses perspectives. Il s'attend désormais à une production de 80,9 Mt, contre 82,7 Mt estimé précédemment, notamment à cause des rendements dans le sud du pays qui ressortent bien plus faibles que prévu.À lire aussi : Les récoltes progressent, les inquiétudes aussiL’analyste Ikar a suivi la tendance et a lui aussi réduit ses attentes. Il a diminué de 1,5 Mt sa prévision pour la récolte de blé russe, à 78 Mt, en raison des i...