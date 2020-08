L'info marché du jour La moisson progresse en Ukraine : 72 % des surfaces de blé sont récoltées

La moisson continue de gagner du terrain en Ukraine et le retard par rapport à 2019 se réduit : de 12 points, le retard est passé à 9 au cours de la semaine dernière. Au 30 juillet, la récolte de céréales du pays est achevée à 48 %, avec 27 millions de tonnes récoltées sur 7,2 millions d'hectares. 72 % des surfaces de blé et 82 % des surfaces d'orge ont été battues.

L'Ukraine devrait produire cette année 24,7 millions de tonnes de blé, selon l'USDA. (©Terre-net Média) Les récoltes se sont accélérée en Ukraine la semaine passée. Au 30 juillet, 4,8 millions d'hectares de blé étaient déjà moissonnés, soit 72 % des surfaces, d’après les données du ministère de l’agriculture du pays. La quantité récoltée grimpe à 18,3 millions de tonnes, tandis que le rendement moyen s’établit à 3,83 t/ha.La moisson progresse toutefois moins vite que l’an dernier : en 2019 à la même date, 84 % des surfaces de blé avaient été battus, soit 5,5 millions d'hectares, et 21,7 millions de tonnes avaient été récoltées.Toutefois, « la récolte de blé de mouture de l'Ukraine diminuera cette année » souligne un trader. « La part de blé de mouture dans la récolte totale de blé de l'Ukraine pourrait chuter à environ 40 %. »Ukraine milling wheat harvest to decline this year, analysts say. The share of milling wheat in Ukraine's overall wheat harvest may drop to around 40%, analyst AP...