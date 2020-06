L'info marché du jour La production brésilienne de maïs devrait atteindre un record

Malgré une révision à la baisse, la production brésilienne de céréales reste toujours attendue à un niveau record, à 250,5 Mt. La production de maïs est estimée à 101 Mt.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

La production de maïs est attendue à 101 Mt au Brésil, selon la Conab. (©Pixabay)La Compagnie nationale d'approvisionnement (Conab) a ajusté ses prévisions pour la récolte brésilienne de céréales ce mardi 9 juin. D’après son dernier rapport, dont les estimations sont mises à jour chaque mois, la production totale de grains est attendue à 250,5 Mt. Ce qui représente une coupe de 400 000 t par rapport aux précédentes estimations mais qui reste toutefois un record. Comparé à l'an dernier, cela représente une hausse de 8,5 Mt (+ 3,5 %).« Avec la récolte terminée dans pratiquement toutes les premières cultures et les deuxièmes en cours, ce qui manque maintenant, c'est la conclusion des semis des cultures d'hiver et les chiffres résultant de la troisième culture », a expliqué la Conab.CONAB 09.06.2020/21MY #Brazil Total #Corn production at 100,992.9 th mt (-1.3% vs LM) (+0.9% YOY) (+17.5% vs 5YA)Explore more Insights on Aura: https://t.co/8HDyj5DWxo pic.twitter.com/q9kInXpCs0— Aura Commoditi...