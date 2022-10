L'info marché du jour La production d’engrais azotés reprend en Europe

La forte baisse des prix du gaz ces derniers temps conduit à la réouverture progressive des lignes de production d’engrais azotés en Europe.

Right now, this is/should be the biggest story in Europe.



The price of natural gas is falling very fast again, thanks to growing stockpiles & expectations of warmer weather.



If this sustains, then electricity prices & inflation should fall quickly too ???? pic.twitter.com/LyzN4j7FRL