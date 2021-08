L'info marché du jour Moins d'huile de palme que prévu en Malaisie

Le Malaysian Palm Oil Board (MPOB), agence gouvernementale malaisienne consacrée à l'industrie de l’huile de palme, a livré hier des chiffres qui ont surpris les acteurs du marché. Avec 1,52 millions de tonnes, la production d’huile de palme brute (CPO) a chuté de 5,17 % au mois de juillet, et les stocks nationaux sont en baisse de 7,30 % à 1,49 millions de tonnes, après quatre mois de hausse.

