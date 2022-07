Marchés des oléagineux 2022/23 La production mondiale de soja s'annonce record

Le Conseil international du grain anticipe une production mondiale de soja à 386 Mt pour la campagne 2022/23, soit 10 % de plus qu’en 2021/22.

Le Conseil international du grain anticipe, dans ses dernières projections de l’offre et de la demande mondiales, une production record de soja dans le monde pour la campagne de commercialisation 2022/23, à 386 Mt.

Ceci, en raison de superficies au plus haut et « en supposant pour l’instant des récoltes plus importantes dans l'hémisphère sud » que sur la campagne précédente.

Amid tight global availabilities and high prices, 2022/23 #soybean harvested area is anticipated to reach a new peak, with production potentially rising significantly y/y. pic.twitter.com/l1sLmrGwTo — International Grains Council (@IGCgrains) July 23, 2022

La production 2021/22 n’est de fait estimée qu’à 351 Mt en raison de la « chute de la production sud-américaine » qui n’est compensée que partiellement par des hausses dans d’autres zones.

Le CIC s’attend aussi à une reprise de la consommation mondiale de soja en 2022/23 (+14 Mt, à 376 Mt), en particulier de la trituration, mais aussi à un rebond des échanges (+ 11 Mt, à 165 Mt), « tirés par l’Asie ».

Les stocks de fin de campagne pourraient en parallèle s’accumuler (+10 Mt, à 54 Mt) « y compris chez les principaux fournisseurs » (+4 Mt, à 14 Mt) après une campagne 2021/22 marquée par une forte baisse des réserves.

