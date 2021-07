L'info marché du jour La qualité des blés US se dégrade

Dans son rapport hebdomadaire dédié à l’état des cultures, le département américain de l’agriculture confirme la dégradation de l’état de plusieurs cultures dans les États producteurs. En cause : les conditions météorologiques encore très sèches ces derniers jours.

C’est surtout le blé de printemps qui a souffert : la proportion de surfaces en blés « bons à excellents » est estimée à 9 % au 25 juillet, contre 11 % la semaine dernière et 70 % l’an dernier à la même date. La chute de qualité est particulièrement importante dans deux États : les blés « bons à excellents » passent de 15 % à 9 % dans le Minnesota et de 12 % à 4 % dans le Montana. Ces nouvelles estimations ont apporté « un facteur de soutien » des cours du blé, notait ce matin Agritel.

As #ND continues to struggle with heat and drought, this week's crop progress report shows that 21% of the state's corn crop is considered to be in good or excellent according to @USDA. This is below the national average of 64%. As of July 25, 2021, 52% of the crop is silking. pic.twitter.com/xL3K2kBHOl