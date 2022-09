L'info marché du jour La récolte de blé australien est annoncée supérieure à la moyenne

Alors que le printemps débute en Australie, la production de blé d'hiver est attendue à 32,2 Mt, bien au dessus de la moyenne quinquennale.

Dans son bulletin du mois de septembre, le département australien de l’agriculture a relevé de 1,9 Mt ses estimations pour la production de blé 2022/23. Selon ces dernières prévisions, elle atteindrait cette campagne 32,2 Mt, juste derrière le record de l’an dernier (36,4 Mt).

La production d’orge et de canola sont elles aussi annoncées prometteuses, avec respectivement 12,3 Mt et 6,6 Mt. Si bien que la récolte des cultures d’hiver en Australie s’annonce « bien supérieure aux moyennes sur 10 ans dans tous les États » et devrait atteindre « son quatrième niveau le plus élevé jamais enregistré, à 55,5 Mt ».

The September Australian Crop Report has been released!!



We’re forecasting a 55.5 million tonne harvest in 2022-23 with wheat, canola and barley reaching near record levels. ???? Read more: https://t.co/kvAFKAKBuO pic.twitter.com/aQWBACRpZE — ABARES (@ABARES) September 6, 2022

Ces bonnes perspectives font suite à des conditions météo globalement favorables pendant l’hiver, qui ont profité aux potentiels de rendements.

Le département de l’agriculture ajoute que les semis des cultures d’été en 2022/23, « soutenus par l'humidité disponible du sol et d'importantes superficies de terres laissées en jachère pendant l'hiver », laissent présager une production bien supérieure à la moyenne, de 5,2 Mt.

