L'info marché du jour La Roumanie veut faciliter les exports ukrainiens par le rail

La Roumanie mène des travaux sur son réseau ferré afin d’exporter plus facilement les marchandises ukrainiennes.

La Roumanie va réhabiliter une ligne ferroviaire datant de l’ère soviétique et reliant son port de Galati à l’Ukraine, via la Moldavie : le ministre des transports a annoncé hier que le pays lançait un appel d’offres en ce sens. Les travaux devraient durer deux mois.

Pour pallier le blocage de ses ports de la mer Noire, l’Ukraine exporte des marchandises par voie ferrée vers ses frontières occidentales et ses petits ports fluviaux du Danube. Mais l’écartement de ses rails est plus large que dans la majeure partie de l’Europe, ce qui engendre des goulots d’étranglement et des retards importants.

Or, la ligne désaffectée de Galati est d’un gabarit plus large et sa réhabilitation devrait permettre de faciliter les exports. « Ce port danubien deviendra, avec le port de Constanta, l'un des lieux clés de la région pour le transport de marchandises et de matières premières », espère le ministre.

Des travaux sont aussi en cours au niveau des gares frontalières de Vicsani et Halmeu pour augmenter la capacité de transbordement des trains de marchandises en provenance d’Ukraine et relancer des lignes.

CFR S.A. va demara, în regie proprie, un program de #reparatii la mai multe linii de #cale #ferata cu ecartament larg si cu ecartament normal, din statiile de frontiera Vicsani (SRCF Iasi) si Halmeu (SRCF Cluj), a anuntat miercuri ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. pic.twitter.com/4MUuvRYMJR — Radio Romania International (@RRInternational) April 27, 2022

