L'info marché du jour La Russie accusée d’incendier des champs ukrainiens

L’armée russe est accusée de détruire des champs de blé ukrainiens en les incendiant délibérément.

Ce week-end, l’armée russe aurait volontairement incendié des champs de blé dans plusieurs régions d’Ukraine.

Le chef de la région de Dnipropetrovsk a annoncé la destruction de 20 hectares suite à des bombardements ciblés ; huit incendies dans le Donetsk auraient brûlé 345,5 hectares avant d’être maîtrisés. 150 hectares avaient été détruits dans le Kherson lors de l’attaque russe du 3 au 5 juillet.

Des photos et vidéos des dommages dans les champs ont été partagées sur les réseaux sociaux par plusieurs officiels, agriculteurs et reporters ukrainiens.

This is how the harvest goes in the #Kherson region after #Ukraine combat helicopters set fire to wheat fields. pic.twitter.com/6MfJgL4K0u — Troubleless (@Troubleless_) July 9, 2022

#Russia is trying to cause a new #Holodomor by setting Ukrainian fields on fire. #Ukrainian farmers have been planting this now-burnt wheat under fire and in mine-contaminated areas to keep providing #Ukraine and the world with grain. #StopRussianAggression #StandWithUkraine pic.twitter.com/VWDRsfWNjD — Solomiia Bobrovska (@Bobrovska_MP) July 9, 2022

Russia’s troops set fire to grain fields in Ukraine’s fertile Zaporizhzhia region. Remember this picture every time Russians say they care about global food security. Millions of people across the world will face hunger - because Russia launched a brutal war against Ukraine. pic.twitter.com/8BktmNCM79 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 8, 2022

Ces dégâts interviennent alors que le blé est particulièrement sec après des semaines de fortes chaleurs. Début juillet, le cabinet UkrAgroConsult estimait que le pays produirait 20 Mt de blé en 2022, contre 32,15 Mt en 2021.

