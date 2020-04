L'info marché du jour La Russie et l’Arabie Saoudite d'accord pour produire moins de pétrole

Une nouvelle réunion des membres de l'Opep+ a eu lieu jeudi 9 avril, pour tenter de parvenir à un accord sur une réduction de la production mondiale de pétrole. Si la Russie et l'Arabie Saoudite se sont entendues, c'est cette fois le Mexique qui a bloqué les négociations.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Le coronavirus a déséquilibré le marché pétrolier, avec une offre désormais largement excédentaire. (©Pixabay)La pandémie de Covid-19 a fait fondre la demande mondiale en pétrole, et les prix ont suivi la même direction, impactant largement les marchés agricoles. En mars dernier, les Saoudiens avaient réuni les membres de l’Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) ainsi que leurs partenaires, dont la Russie, pour limiter la production et éviter un krach. Mais les négociations avaient tourné au vinaigre. Après plusieurs semaines de guerre des prix sur le marché pétrolier, les membres de l’Opep+ se sont à nouveau réunis le jeudi 9 avril.À lire : Ce qui fait bondit la volatilité des prix du blé, de l'orge, du maïs et du colzaAlors que l’ensemble des investisseurs attendaient avec optimisme les conclusions de la réunion, Moscou et Riyad ont certes décidé de mettre fin aux hostilités, mais alors à la surprise générale, c’est le Mexique qui s’est montré réticent à un accord de ré...