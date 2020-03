L'info marché du jour Chute vertigineuse du pétrole, vent de panique sur les marchés agricoles

Le bras de fer engagé entre la Russie et l’Arabie Saoudite a conduit à la chute vertigineuse des cours du pétrole ce lundi. Un vent de panique a soufflé sur les places financières et les matières premières, qui ont subi de lourdes pertes.

La volatilité irrationnelle sur les cours du pétrole a semé la panique sur les marchés financiers et agricoles. (©Pixabay)La semaine aura débuté par un lundi noir. Les cours du pétrole ont complètement dévissé, en perdant 32 % en début de journée avant de terminer en baisse de 25 %, ce qui a provoqué un mouvement de panique sur les places financières mondiales, notamment le marché des actions, ainsi que sur les matières premières. Les cours n’ont pas pu résister à cette peur généralisée et ont subi de lourdes pertes. À l’origine de cette chute vertigineuse : une guerre pétrolière entre l'Arabie Saoudite et la Russie.Le Covid-19 a plombé la demande mondiale de pétrole brut. Fin de semaine dernière, alors que le prix du baril perdait déjà près de 30 % depuis début janvier, les membres de l’Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et leurs partenaires (dont fait partie la Russie) s’étaient réunis à Vienne jeudi et vendredi pour tenter de trouver un accord afin de réguler l’off...