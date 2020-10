Euronext Le blé arrimé au-dessus de 200 euros la tonne, soutenu par la météo

• AFP

Les prix du blé continuaient à s'afficher en hausse, jeudi à la mi-journée, soutenus par les conditions climatiques défavorables aux semis.

Vers 12h30 (10H30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 1,25 euro sur l'échéance rapprochée de décembre, à 201,75 euros, ainsi que sur l'échéance de mars, à 201 euros, pour plus de 13 000 lots échangés. La tonne de maïs, pour sa part, progressait de 1,75 euro la tonne sur l'échéance de novembre à 177,50 euros, et de 2 euros sur janvier à 178,75 euros, pour plus de 1 300 lots échangés.

« Les marchés continuent d'afficher une grande fermeté, alors que les niveaux de prix atteints suscitent maintenant de l'interrogation chez les utilisateurs, qui vont certainement essayer de limiter tant que possible leurs achats », fait remarquer Agritel dans une note. « Le risque climatique provoqué par l'effet la Niña demeure l'un des moteurs essentiels de cette progression des cours, avec toujours des craintes sur les levées d'automne pour les blés en Russie ou encore sur les semis de soja au Brésil », poursuit le cabinet spécialisé.

En blé, « si la demande chinoise demeure l'un des principaux moteurs de la hausse de la demande sur la scène internationale, l'activité demeure faible de la part des traditionnels acheteurs de l'origine France, à savoir l'Algérie et le Maroc. L'Allemagne aurait déjà chargé 115 000 tonnes de blé sur le mois d'octobre à destination de l'Algérie », ajoute Agritel.

