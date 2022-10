Euronext Le blé bondit de 10 €/t sur Euronext

La rapide et préoccupante escalade du conflit ukrainien motive un rebond marqué des céréales.

Les céréales ouvraient la semaine sur une vive hausse lundi à la mi-séance sur Euronext. Le marché réagit notamment à la nouvelle escalade dans le conflit ukrainien, après la destruction partielle du pont reliant la Crimée à la Russie. Des bombardements ont en outre frappé Zaporijia avant que des explosions soient constatées dans le centre de Kiev.

Le renouvellement du corridor sécurisé en Mer Noire parait ainsi de plus en plus incertain. La tendance reste par ailleurs soutenue par une reprise rapide de la demande internationale, avec notamment un retour aux achats de l’Algérie pour du blé meunier à chargement novembre. L’AGPM chiffre par ailleurs la récolte française de maïs à 10 Mt cette année, soit la plus mauvaise moisson enregistrée depuis 2003 !

Vers 13h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 bondissait de 10,75 €/t, à 358,75 €/t, tandis que le contrat mars 2023 augmentait de 10,25 €/t, à 357 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 grimpait de 7,25 €/t, à 343,75 €/t, le terme mars 2023 avançait de 7 €/t, à 343,25 €/t.

