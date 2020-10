Euronext Le blé consolide en fin de semaine, dans le sillage de Chicago

• AFP

Les prix du blé étaient en repli, vendredi à la mi-journée, dans le sillage de la Bourse de Chicago, après le fort rebond dû à la révision à la baisse des stocks américains.

Les cours du blé ont atteint jeudi « un nouveau plus haut en séance à 198,50 » sur l'échéance rapprochée de décembre « pour finalement se replier en fin de journée dans le sillage du mouvement de repli » aux États-Unis, a souligné le cabinet Agritel dans une note publiée vendredi. Les prix du blé se sont tassés à Chicago après avoir connu une envolée, conséquence directe d'une réévaluation à la baisse des stocks américains de céréales dans un rapport trimestriel du ministère de l'Agriculture.

Autre facteur observé par les opérateurs, l'évolution des prix dans le bassin de production de la mer Noire, alors que la demande reste soutenue malgré la hausse des prix observée ces derniers jours.

Cette hausse des prix est également le résultat du déficit hydrique observé dans certaines zones du bassin de production de la mer Noire, tandis que les pluies ont bien arrosé l'ouest de l'Europe, ces derniers jours.

Peu avant 12h45 (10h45 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 2,25 euros sur l'échéance rapprochée de décembre à 194,75 euros et de deux euros sur l'échéance de mars à 194 euros, pour un peu plus de 15 000 lots échangés. La tonne de maïs, pour sa part, reculait d'un euro sur l'échéance de novembre à 170,50 euros, et de 75 centimes sur l'échéance de janvier à 172 euros, pour environ 750 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net