Euronext Le blé en léger recul, les marchés consolident

• AFP

Les prix du blé étaient en recul, lundi à la mi-journée, dans un mouvement de consolidation des marchés, alors que la demande internationale demeure importante.

« On a atteint un nouveau plus haut niveau la semaine dernière, ça se détend un petit peu », a commenté Gautier Le Molgat, analyste au cabinet Agritel, qui reste « vigilant sur ce qui se passe en Russie ». Cette dernière s'apprêterait, selon Agritel, à imposer un quota de 15 millions de tonnes à l'exportation des céréales entre mi-février et la fin de la campagne de commercialisation des grains.

Un volume limite serait ainsi attribué à chaque opérateur en fonction de sa contribution aux exportations réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre. Cette histoire de quotas « ne change rien parce que de toute façon, ils n'ont pas besoin d'autant de volumes » à exporter, a souligné Gautier Le Molgat, mais elle a peut-être poussé certains producteurs « à vendre un petit plus que ce qu'ils ne faisaient jusqu'à présent », a-t-il estimé.

Une baisse qui pourrait se poursuivre...

L'heure était en effet globalement à la rétention en Russie chez les producteurs, ces dernières semaines, en raison du recul du rouble face au dollar. « Là, il y a de la rétention encore, mais un petit peu moins pourrait-on imaginer », ce qui laisse augurer une légère baisse à venir pour les cours du blé, a estimé Gautier Le Molgat. Toutefois, après le rapport américain de la semaine dernière, « le marché reste tendu : tant que les Chinois continuent d'acheter, ça reste un facteur de tension sur les prix mondiaux », a conclu l'analyste.

... comme Le déficit hydrique en Russie et aux États-Unis

Sur le plan climatique, les conditions « demeurent favorables pour le moment en France et dans l'ouest de l'Europe, alors que le déficit hydrique demeure » en Russie et dans l'ensemble du continent américain », a ajouté Agritel dans une note publiée lundi.

Peu avant 13h30 (12h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 75 centimes sur l'échéance de décembre à 209,25 euros et de 1,25 euro sur l'échéance de mars à 208,50 euros, pour un peu plus de 10 300 lots échangés.

La tonne de maïs, pour sa part, reculait de 75 centimes sur l'échéance de janvier à 190 euros et de 25 centimes sur l'échéance de mars à 189,75 euros, pour environ 1 200 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net