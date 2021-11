Chicago Le blé plane, inquiétudes sur les exportations russes

Les cours du blé ont atteint leur plus haut niveau en près de neuf ans jeudi, soutenus par des inquiétudes sur les exportations russes, qui pourraient êtres plus chères et moins abondantes que prévu.

En séance, le blé d'hiver de variété Soft Red Winter (SRW), le plus échangé sur le marché à terme de Chicago, est monté jusqu'à 8,2475 dollars le boisseau (environ 27 kilos). La Russie envisage de fixer des quotas d'exportation de blé pour tout le premier semestre 2022, ainsi que de relever les taxes appliquées à ces volumes. « La Russie est habituellement le vendeur qui est le meilleur marché et ils sont aussi le premier exportateur mondial (environ 18 % des volumes exportés) », a souligné Jack Scoville, du courtier Price Futures Group. « Donc c'est une grande quantité de blé qui soit ne va pas se retrouver sur le marché, soit va y être vendue plus cher, donc ça soutient vraiment les prix, partout dans le monde », a insisté l'analyste. Les opérateurs ont également relevé l'annonce d'une tempête dans les grandes plaines, où s'achèvent actuellement les semences du blé d'hiver. Le soja a aussi connu une séance dans le vert, toujours bien orienté par le rapport du ministère américain de l'Agriculture (USDA), publié mardi, qui a surpris en révisant à la baisse les estimations de rendement, alors que le marché attendait un changement à la hausse. Le maïs, lui, a terminé quasiment à l'équilibre, ralenti par l'essoufflement du pétrole, dont la flambée lui avait profité. « C'était une journée de consolidation pour soja et maïs après l'escalade du début de la semaine », a estimé Jack Scoville. Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre a gagné 1,18 % à 8,1250 dollars contre 8,0300 dollars mercredi. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé quasiment à l'équilibre (+0,04 %) à 5,6950 dollars, contre 5,6925 dollars la veille. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier a progressé de 0,39 % à 12,2150 dollars contre 12,1675 dollars à la clôture précédente. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

