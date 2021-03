Chicago Le blé rebondit après le rapport Wasde, le soja au plus haut en six ans

• AFP

Le cours du blé a rebondi mardi à Chicago après la révision à la baisse des stocks de blé mondiaux par le rapport Wasde tandis que le soja a atteint un plus haut en six ans et que le maïs a reculé.

Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a indiqué dans son rapport mensuel que les stocks mondiaux de blé se montaient à 301,2 Mt, en repli de 3 Mt, à cause notamment d'une plus forte demande chinoise. En revanche, il n'a pas changé ses projections pour le maïs. « Les estimations de l'USDA pour les stocks mondiaux de blé se sont inscrites en dessous des prévisions les plus basses du marché tandis que ses estimations pour les stocks de maïs se sont révélées être au-dessus des attentes les plus hautes », a résumé Michael Zuzolo de Global Commodity Analytics and Consulting. Le maïs, qui était à la hausse la veille, a souffert mardi de ces repositionnements, après la parution du rapport américain. Le soja a poursuivi sa progression ignorant des prévisions de stocks mondiaux stables, alors que les analystes les attendaient en baisse. « Le soja est de retour à des niveaux qui n'ont pas été vus vraiment depuis 2014 », a souligné Mike Zuzolo. Il a ajouté que le marché semblait aussi douter de l'évaluation optimiste de la production brésilienne d'oléagineux par l'USDA « après le temps qu'ils ont eu, non seulement la sécheresse mais la médiocre qualité de la récolte ». « Le marché est sceptique et dubitatif sur l'estimation de la production de soja du Brésil », ce qui soutenait le prix de l'oléagineux, a indiqué l'expert. Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 6,5650 dollars contre 6,4650 dollars lundi en hausse de 1,55 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai a fini à 5,4575 dollars contre 5,4700 dollars, en repli de 0,23 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mai a terminé à 14,4000 contre 14,3375 dollars à la dernière clôture, s'appréciant de 0,44 %. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

