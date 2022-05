Euronext Le blé rebondit de près de 4 €/t

Le mauvais état des cultures en Europe et aux US relance les cours du blé à la hausse.

Les prix du blé et du maïs retrouvaient un peu de hauteur lundi à la mi-séance sur le marché européen. Les conditions de culture en Europe et aux US restent en effet source de préoccupations après une sortie d’hiver et un début de printemps particulièrement sec. Les orages des derniers jours en France et l’arrivée de pluies dans le Midwest font certes du bien aux cultures, mais les potentiels de production sont bel et bien entamés de part et d’autre de l’Atlantique.

Des observations terrain dans le Kansas ont notamment fait état du plus faible potentiel de rendement des blés d’hiver depuis 2018. La guerre en Ukraine bloque par ailleurs toujours l’ensemble de l’activité portuaire du pays et menace grandement la prochaine récolte du pays.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 s'amplifiait de 3,25 €/t, à 417,25 €/t, tandis que le contrat septembre 2022 progressait de 4 €/t, à 424,75 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2022 avançait de 4,75 €/t, à 365 €/t.

