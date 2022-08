Euronext Le blé recule après le départ d’un bateau ukrainien

Les prix reculent vivement après le départ d’un premier bateau du port ukrainien d’Odessa.

Les cours des céréales débutaient la semaine sur des pertes notables ce lundi sur Euronext. Un premier bateau a en effet quitté le port d’Odessa à destination du Liban ce matin avec un chargement de 26 000 t de maïs ukrainien. L’Algérie est toutefois de retour aux achats pour du blé meunier à chargement septembre – octobre.

Le retour de hautes températures en France et dans la Corn Belt vient par ailleurs menacer des cultures de maïs d’ores et déjà abimés par la canicule enregistrée à la mi-juillet et le manque de précipitations. La Commission européenne a d’ailleurs coupé de 5,9 Mt son estimation de récolte de maïs, à 65,8 Mt, contre 72,7 Mt l’an dernier. La production de blé a été réduite de 1,1 Mt, à 123,9 Mt (130,1 Mt en 2021).

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 reculait de 5 €/t, à 326,75 €/t, tandis que le contrat septembre 2022 se contractait de 4,50 €/t, à 338,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 se dégradait de 5,50 €/t, à 322,75 €/t, le terme août 2022 baissait de 9,75 €/t, à 342,50 €/t.

