Chicago Le blé US flambe après les bombardements russes

La guerre en Ukraine provoque une nouvelle flambée du blé.

Le marché américain s’est rapidement emballé lundi soir à Chicago face à l’escalade du conflit en Ukraine. En représailles à la destruction partielle du pont reliant la Crimée aux territoires russes, la Russie a en effet lancé des bombardements meurtriers sur de nombreuses villes ukrainiennes, dont Kiev. La pérennité du corridor sécurisé en mer Noire ressort par ailleurs de plus en plus incertaine pour de nombreux opérateurs.

Wheat market volatility is back after Russia launches a barrage of missiles at Ukraine. Futures in Chicago are threatening to go limit-up pic.twitter.com/3tV7MHDQ0u — Simon Casey (@sjcasey) October 10, 2022

Le blé a par conséquent flambée de 7 %, tandis que le maïs et le soja enregistrait des gains plus mesurés. L’avancée accélérée des moissons limite en effet le potentiel haussier des cultures américaines actuellement, et ce d’autant plus que les craintes côté demande prennent elles aussi de plus en plus d’ampleur.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 a flambé de 57,75 c$/bu (22 €/t), à 9,38 $/bu (358 €/t). Le maïs à terme décembre 2022 s'est apprécié de 15 c$/bu à 6,98 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 a grimpé de 7 c$/bu, à 13,74 $/bu.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net