Prévisions mondiales Le CIC réduit ses perspectives de production de blé pour la prochaine campagne

Si les précipitations qui ont parcouru la France et l’Europe, ainsi que la mer Noire ont apaisé en partie les craintes sur la prochaine campagne, la sécheresse des dernières semaines a causé des dégâts incontestables. Les conditions de croissance sont « moins qu'idéales » et c’est ce qui a poussé le Conseil international des céréales ( CIC) à diminuer de 4 Mt ses perspectives pour la production mondiale de blé dans son rapport mensuel du mois d'avril. Au cours de la campagne 2020/21, la production devrait ainsi s'établir à 764 Mt, un niveau qui reste record, supérieur de 2 Mt à la campagne précédente.

La consommation est attendue moins forte que prévue, à 755 Mt, mais tout de même supérieure à 2019/20 (748 Mt). En somme, les stocks mondiaux progressent, y compris chez les grands exportateurs où ils s’élèveraient à 64 Mt, contre 63 Mt pour les précédentes estimations. Mais ils restent toutefois inférieurs à ceux la campagne précédente (67 Mt). Les échanges ont de leur côté été revu en baisse de 3 Mt, à 177 Mt (178 Mt en 2019/20).

Partly because of lower purchases for feed, 2020/21 global #wheat trade is projected to fall y/y, but Russia is anticipated to regain its position as the world’s largest exporter. pic.twitter.com/eojZZLRsLW

À l’inverse, la production mondiale de maïs a été revue en hausse de 1 Mt. À 1 158 Mt, elle devrait bondir de 39 Mt par rapport à l’an dernier. La consommation ne bouge pas, à 1 173 Mt contre 1 145 Mt en 2019/20, tandis que les stocks sont attendus à 281 Mt. Ils restent nettement plus faibles que lors que la campagne précédente (- 16 Mt) mais progressent depuis les estimations de mars (+ 7 Mt).

World trade in #maize ( #corn) in 2020/21 (Jul/Jun) is forecast to expand for a twelfth successive year, to a new all-time high, led by larger deliveries to Mexico, as well as parts of Pacific and Near East Asia. pic.twitter.com/3HArBisKnR