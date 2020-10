Euronext Le colza bénéficie d'un rebond de l'huile de palme

• AFP

Les prix du colza reprenaient leur progression, mardi après-midi, profitant d'un rebond de l'huile de palme et de l'ensemble du complexe oléagineux.

Les cours de l'huile de palme sont repartis nettement à la hausse, à la Bourse de Kuala Lumpur, et les cours du canola (colza OGM canadien) ont connu lundi un de leur niveau le « plus haut depuis deux ans et demi », a souligné le cabinet Agritel dans une note. L'huile de soja américaine était également en progression à Chicago, soutenue par la reprise économique en Chine, un de ses principaux marchés.

Peu avant 15h00 (13h00 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de deux euros sur l'échéance de novembre à 390,75 euros et de deux euros également sur l'échéance de février à 393,25 euros, pour un peu plus de 6 700 lots échangés.

