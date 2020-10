Euronext Le colza dévisse, à la suite du pétrole

• AFP

Les prix du colza subissaient une lourde chute, mercredi après-midi, à la suite du pétrole, très affecté par les craintes liées aux conséquences de la pandémie de Covid-19 sur la demande.

L'huile de palme reculait légèrement à la Bourse de Kuala Lumpur, tout comme l'huile de soja à Chicago. Le colza français était plus lourdement touché, à quelques heures des annonces de l'exécutif de nouvelles mesures destinées à contenir l'évolution de l'épidémie dans l'Hexagone.

Peu avant 15h30 (14h30 GMT) sur Euronext, la tonne de colza reculait de 7,25 euros sur l'échéance de novembre à 380,50 euros et de huit euros sur l'échéance de février à 384 euros, pour plus de 10 000 lots échangés, une activité plus importante qu'habituellement, signe que le marché est fébrile.

