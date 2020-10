Euronext Le colza en petite hausse sur le marché européen

• AFP

Les cours du colza progressaient légèrement jeudi en milieu d'après-midi, soutenus par le pétrole et l'huile de palme.

Vers 15h30 (13h30 GMT) sur Euronext, la tonne de colza gagnait 75 centimes à 391,75 euros sur l'échéance de novembre, de même que sur celle de février à 393 euros, pour environ 6 600 lots échangés. Sur le marché physique, les tourteaux et les huiles étaient orientés à la hausse.

En Russie, « une récolte record est attendue en colza, pas moins de 2,5 millions de tonnes, c'est 500 000 tonnes de plus qu'un an plus tôt », a déclaré à la télévision le ministre de l'agriculture Dimitri Patrouchev.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net