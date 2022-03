Euronext Le colza flambe de 30 €/t et approche les 970 €/t !

Le colza ouvrait la semaine sur un nouveau bond en avant lundi à la mi-séance. Le marché fait en effet face à une forte tension côté offre et le marché des huiles reprend sa marche en avant en réaction à l’aggravation du conflit ukrainien.

Les bombardements russes sur la ville de Marioupol poussent notamment les dirigeants européens à considérer un élargissement des sanctions économiques au secteur de l’énergie.

Le pétrole bondit par conséquent de près de 4 % actuellement, entraînant avec lui l’ensemble du secteur des biocarburants.

Autre facteur de soutien à l’ensemble du complexe oléagineux, l’Argentine a officiellement relevé de deux points la taxe à l’export sur le tourteau et l’huile de soja, à 33 %. La taxe sur le biodiesel à base d’huile de soja a également été relevée d’un point (30 %).

L’ Égypte lance de son côté un tender à l’international pour 10 kt d’huile de tournesol et 30 kt d’huile de soja à livraison mai. Le Gasc recherche également 3 kt d’huile de soja et 1 kt d’huile de tournesol sur son marché domestique.

SUNSEEDMAN/Ankara, 19 Mar 2022: After longer silence since 16 Feb, Egypt's GASC is finally at the scene to buy vegoils ( Soyoil and Sunoil ) as 5-25 May arrival with a deadline of 22 Mar, ie upcoming Tuesday. Also local vegoils tender at the same day as 1-20 May.