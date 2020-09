Euronext Le colza profite d'un rebond de l'huile de palme

• AFP

Les prix du colza étaient en légère hausse mardi après-midi, bénéficiant notamment d'un rebond de l'huile de palme à la Bourse de Kuala Lumpur.

Cette dernière était en hausse de plus de 60 ringgits la tonne et dépassait largement les 2 800 ringgits sur les échéances de novembre et décembre. L'huile de soja redémarrait également à la hausse à la Bourse de Chicago, qui a rouvert au lendemain de la fête du travail américaine.

Vers 16h00 (14h00 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de 25 centimes sur l'échéance de novembre à 384,50 euros, et de 75 centimes sur l'échéance de février à 387,75 euros, pour environ 3 300 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net