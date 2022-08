Euronext Le colza rebondit sans conviction sur Euronext, autour de 627 €/t

Le colza peine à rebondir face aux améliorations climatiques dans la Corn Belt et à la pression du pétrole.

Les cours du colza hésitaient à nouveau sur Euronext ce mercredi malgré le léger rebond du complexe oléagineux. Le marché des biocarburants est en effet mis sous pression par la récente contraction des cours du brut et les craintes de récession renforcées par des indicateurs économiques préoccupants en Europe, en Asie et aux US.

L’arrivée de pluies sur une large partie de la Corn Belt vient en outre soulager les cultures de soja américaines et tend à tirer l’ensemble du complexe oléagineux à la baisse. Le colza profite toutefois du regain de l’huile de palme à l’international sur fond de demande international encore dynamique.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme novembre 2022 s'appréciait de 2,25 €/t, à 626,75 €/t. L’échéance février 2023 avançait de 2,75 €/t, à 629,75 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net