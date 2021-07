Euronext Le colza recule avec le pétrole

• AFP

Les cours du colza reculaient lundi après-midi sur le marché européen, dans le sillage de la franche baisse des prix du pétrole.

Les prix du pétrole chutaient de quelque 5 % lundi, plombés par la décision de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés (Opep+) d'augmenter leur production alors que la remontée des cas de Covid-19 menace de lester la demande mondiale.

Une large part des huiles extraites des cultures d'oléagineux est valorisée dans la production de biocarburants.

Vers 16h30 (14h30 GMT) sur Euronext, la tonne de colza baissait de 14,25 euros sur l'échéance d'août à 533,25 euros, et de 14,25 euros sur l'échéance de novembre à 529 euros, pour plus de 10 600 lots échangés.

Pour Gautier Le Molgat du cabinet Agritel, les prix du colza marquent surtout « une consolidation » après avoir atteint des niveaux élevés la semaine dernière. « Les récoltes de colza avancent. Il y a peut-être des gens qui se décident à vendre un peu maintenant qu'ils ont la récolte de faite et qu'ils voient les prix qui sont au plus haut de l'année », déclare-t-il à l'AFP.

« Les conditions climatiques qui s'améliorent, avec le temps plus chaud et plus sec, vont faciliter l'avancée des récoltes de colza », ajoute-t-il.

