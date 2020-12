Euronext Le colza soutenu par le rebond pétrolier, après l'approbation du plan de relance américain

• AFP

Les prix du colza progressaient très légèrement mardi après-midi, soutenus par le rebond pétrolier, sur un marché européen des grains comportant peu d'échanges.

En Argentine, alors que près de 140 bateaux sont actuellement bloqués par des grévistes, la perspective d'une fin de la grève des dockers qui demandent de meilleurs salaires a fait reculer les cours de l'huile de palme et de soja sur les marchés internationaux, liés à ceux du colza. Les cours des oléagineux comme le colza sont néanmoins soutenus par l'augmentation des cours du pétrole, dopés par la validation du plan de relance de l'économie américaine de 900 milliards de dollars par le président sortant Donald Trump.

En début d'après-midi sur Euronext, la tonne de colza gagnait ainsi 0,50 euro sur l'échéance de février, à 415 euros, et restait stable sur le contrat de mai, à 409,50 euros, pour 2 770 lots échangés. Sur le marché physique, les prix des tourteaux et des huiles de soja étaient en baisse, alors que les tourteaux de colza et de tournesol restaient stables.

