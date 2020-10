Chicago Le cours du blé chute en raison d'une météo plus favorable aux récoltes

• AFP

Le cours du blé a dégringolé lundi à son plus bas niveau en une semaine, du fait de conditions météo plus favorables aux Etats-Unis et en Russie, entraînant aussi un repli du maïs. Le cours du soja a progressé.

Les prix du blé « ont été sous pression après de meilleures prévisions météo » comprenant des pluies pour les plaines du centre des Etats-Unis et le sud-ouest de la Russie, a indiqué Dax Wedemeyer d'US Commodities alors que le cours du principal contrat pour décembre a chuté de 2,01%. À lire >> Le blé au plus haut depuis 2014 Pour Brian Hoops de Midwest Market Solutions également, « le temps humide est jugé bienvenu pour les récoltes dans les plaines où l'on cultive le blé d'hiver et cela a pesé sur les cours ». Les cours du maïs ont fléchi légèrement, suivant techniquement le recul du blé dans un marché également influencé par la mauvaise performance de Wall Street, a souligné l'expert d'US Commodities. Inquiet de l'intensification de l'épidémie de Covid-19 dans le monde et du surplace dans les pourparlers sur une relance économique américaine, l'indice Dow Jones plongeait de plus de 2,5% à Wall Street à 19H00 GMT. Le cours du soja sauvait la mise, progressant de 0,37%, grâce à de nouvelles commandes à l'exportation annoncées par le ministère américain de l'agriculture (USDA). Une commande de 135 000 tonnes de soja a été ordonnée par les Philippines. Une autre commande de 120 700 tonnes de l'oléagineux a été enregistrée pour une destination inconnue, sans doute la Chine ou l'Union européenne, croit savoir un analyste. Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre, le plus actif, a terminé à 6,2000 dollars contre 6,3275 dollars vendredi, perdant 2,01%. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a fini à 4,1775 dollars contre 4,1925 dollars vendredi, en baisse de 0,35%. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre, le plus échangé, a conclu à 10,8775 dollars contre 10,8375 dollars en fin de semaine, grimpant de 0,37%. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

