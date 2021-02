Chicago Le cours du blé décolle avec le froid polaire aux États-Unis

• AFP

Le cours du blé a continué sa progression mardi à Chicago avec les températures glaciales qui ont saisi le centre des États-Unis, tandis que le maïs et dans une moindre mesure le soja, ont suivi.

Pour le blé, « les températures froides records ont suscité de nouvelles inquiétudes hivernales pour les récoltes de blé aux États-Unis », où les plants sont à risque de gelures mortelles, notaient les analystes de CHS. Dans le même temps, le climat froid autour de la mer Noire, inquiétait aussi les acheteurs. Devant ces rudes conditions, le prix du blé s'est envolé de 3,25 %. Le maïs a suivi la tendance (+2,58 %), attendant des ventes à l'exportation. Les cours ont aussi été soutenus par des retards de plantations au Brésil, indiquait CHS.

Le soja a terminé en plus modeste hausse, alors que le marché chinois reste fermé ce qui exclut toute nouvelle commande à l'exportation de la part de Pékin pendant ces vacances du nouvel an lunaire qui célèbrent l'année du Buffle. Ces marchés devraient rouvrir le jeudi 18 février. Par ailleurs, signalaient les analystes de CHS, « le prêteur français BNP Paribas a affirmé qu'il ne fournirait plus de financement aux producteurs de soja ou de bœuf au Brésil qui ont défriché la forêt tropicale depuis 2008 ».

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars a terminé à 6,5750 dollars contre 6,3675 dollars vendredi, grimpant de 3,25 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars a fini à 5,5225 dollars contre 5,3875 dollars, avançant de 2,58 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mars a terminé à 13,8475 dollars contre 13,7200 dollars à la dernière clôture, en hausse de 0,92 %.

