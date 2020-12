Matières premières agricoles Le cours du sucre se maintient à un niveau élevé

Le sucre s'est maintenu cette semaine a un niveau de prix relativement élevé pour l'année, tiraillé entre une demande en berne et une offre perturbée.

Le regain de vigueur de la pandémie de Covid-19 « pose toujours des problèmes côté demande », a souligné Jack Scoville, de Price Group. Mais les mauvaises récoltes betteravières en Europe en 2020 - cette campagne a été par exemple qualifiée de « catastrophique » la semaine passée par la filière sucrière et éthanol française - et en Thaïlande sont autant de facteurs de hausse du prix du sucre, a complété l'analyste.

Après le Brésil, la Thaïlande est le deuxième exportateur mondial de sucre et fournit principalement du sucre blanc sur les marchés internationaux. Le sucre bénéficie également de la bonne forme des deux cours de référence de l'or noir, le Brent et le WTI, qui se sont appréciés de près de 30 % depuis début novembre et retrouvaient jeudi des prix plus vus depuis début mars. Un prix du pétrole en hausse encourage la transformation de la canne à sucre en éthanol, qui devient plus compétitive face à l'or noir, et réduit donc l'offre de sucre sur le marché.

À Londres, la tonne de sucre blanc pour livraison en mars 2021 valait 395,90 dollars vendredi vers 16h45 GMT (17h45 à Paris), contre 397,30 dollars le vendredi précédent à la clôture. À New York, la livre de sucre brut pour la même échéance valait dans le même temps 14,43 cents, contre 14,44 cents sept jours auparavant.

