Chicago Le renouvellement du corridor sécurisé fait plier les cours

• Marius Garrigue Terre-net Média

Le renouvellement de l’accord mer Noire et un petit rebond du dollar ont tiré Chicago à la baisse. Les ventes US de maïs et de soja sont toutefois ressorties très volumineuses la semaine passée.

Les cotations américaines ont rapidement perdu du terrain jeudi soir à Chicago. Les Nations Unies ont en effet confirmé le renouvellement pour une période de 120 jours du corridor sécurisé en mer Noire, assurant les exportations de produits agricoles ukrainiens. Le contexte économique mondial et le risque d’une contraction de la demande mondiale continuent en outre de peser sur le marché. Les ventes de blé US à l’international sont d’ailleurs restées très faibles la semaine passée, à 290 Kt. Les ventes de soja ont en revanche bondi très nettement au-dessus des attentes du marché, à 3,03 Mt (dont 1,5 Mt à destination de la Chine), tandis que celles de maïs se sont logées dans le haut du consensus, à 1,17 Mt. À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 s'est relâché de 10,75 c$/bu, à 8,07 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 a avancé de 2,25 c$/bu à 6,67 $/bu. La fève de soja à livraison janvier 2023 s'est contractée de 12,25 c$/bu, à 14,17 $/bu. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également