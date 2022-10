Chicago Le soja US bondit après le dernier rapport USDA

Le dernier rapport USDA a relancé le soja à la hausse, mais a laissé les céréales en territoire négatif.

Les céréales américaines sont retombées en territoire négatif mercredi soir, tandis que le soja a profité d’un bilan USDA porteur pour se relancer à la hausse. Le département américain de l’agriculture a en effet réduit de 1,8 Mt son estimation de récolte US 2022, à 117,4 Mt, contre 121,5 Mt. Le stock de fin de campagne reste cependant inchangé (5,4 Mt) en raison d’un potentiel d’exports revues en baisse et un stock de report plus élevé qu’anticipé.

USDA estimated US 2022 soybean crop at 4,313 mil bu vs 4,381 expected and 4,378 previous. pic.twitter.com/dbbd7THuJo — Jim McCormick (@jpmccormick3) October 12, 2022

Les cours de la fève ont également été soutenus par l’annonce d’une vente de 526 kt à la Chine durant la séance. Le rapport USDA s’est en revanche révélé conforme aux attentes en blé et en maïs. La moisson US de blé a tout de même été coupée de 3,6 Mt (44,9 Mt), tandis que la moisson de maïs a été diminuée de 1,2 Mt (353 Mt, soit une chute de 30 Mt sur un an).

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 a baissé de 18,75 c$/bu, à 8,82 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 s'est maintenu à 6,93 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 a bondi de 19,75 c$/bu, à 13,96 $/bu.

